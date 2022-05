Rasha Azab assolta per aver supportato vittime di abusi | “Caso tipico nella ingiustizia egiziana”

Rasha Azab assolta per aver supportato vittime di abusi: “Caso tipico nella (in)giustizia egiziana” (Di giovedì 5 maggio 2022) Rasha Azab assolta da un tribunale egiziano lo scorso 23 aprile (Ph:Nasser Nasser/AP) Una buona notizia, finalmente, sul fronte dei diritti umani in Egitto. La giornalista e scrittrice Rasha Azab è stata assolta dalle accuse di insulto, diffamazione e disturbo deliberato che gli erano state mosse dal regista Islam el-Azazi. Il Caso risale al dicembre 2020, quando il blog online Daftar Hekayat ha pubblicato le testimonianze anonime di sei donne che denunciavano di essere state aggredite sessualmente da el-Azizi. Una di loro in particolare accusava il regista di stupro. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, Rasha aveva pubblicato una serie di tweet in solidarietà con le donne. In risposta, Islam aveva presentato ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 5 maggio 2022)da un tribunale egiziano lo scorso 23 aprile (Ph:Nasser Nasser/AP) Una buona notizia, finalmente, sul fronte dei diritti umani in Egitto. La giornalista e scrittriceè statadalle accuse di insulto, diffamazione e disturbo deliberato che gli erano state mosse dal regista Islam el-Azazi. Ilrisale al dicembre 2020, quando il blog online Daftar Hekayat ha pubblicato le testimonianze anonime di sei donne che denunciavano di essere state aggredite sessualmente da el-Azizi. Una di loro in particolare accusava il regista di stupro. Da sempre impegnatadifesa dei diritti delle donne,aveva pubblicato una serie di tweet in solidarietà con le donne. In risposta, Islam aveva presentato ...

