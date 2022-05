Putin vuole la sua ‘Wikipedia’ (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin chiede una Wikipedia per il mondo russo, alternativa alla piattaforma per lo sviluppo di una enciclopedia condivisa che ha già aggiornato la pagina ‘Guerra russo ucraina’ all”invasione su larga scala del 24 febbraio del 2022? e a cui l’agenzia per il controllo delle comunicazioni Roskomnadzor nei giorni scorsi ha chiesto di cancellare “informazioni non veritiere sull’operazione militare speciale in Ucraina”. “C’è grande richiesta di informazioni obiettive, utili, approfondite, ma anche presentate con capacità e senso estetico”, ha dichiarato, incontrando il Ceo della fondazione Znanie (Conoscenza), Maxim Dreval. La Fondazione, istituita per decreto presidenziale nel 2015, ha come obiettivo quello di far crescere la società civile e l’istruzione. Il suo progetto più importante ha come obiettivo quello di sviluppare piattaforme per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Vladimirchiede una Wikipedia per il mondo russo, alternativa alla piattaforma per lo sviluppo di una enciclopedia condivisa che ha già aggiornato la pagina ‘Guerra russo ucraina’ all”invasione su larga scala del 24 febbraio del 2022? e a cui l’agenzia per il controllo delle comunicazioni Roskomnadzor nei giorni scorsi ha chiesto di cancellare “informazioni non veritiere sull’operazione militare speciale in Ucraina”. “C’è grande richiesta di informazioni obiettive, utili, approfondite, ma anche presentate con capacità e senso estetico”, ha dichiarato, incontrando il Ceo della fondazione Znanie (Conoscenza), Maxim Dreval. La Fondazione, istituita per decreto presidenziale nel 2015, ha come obiettivo quello di far crescere la società civile e l’istruzione. Il suo progetto più importante ha come obiettivo quello di sviluppare piattaforme per ...

