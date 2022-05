Previsioni meteo di Maggio stravolte dall’anticiclone africano: quando arrivano caldo, temporali e grandine (Di giovedì 5 maggio 2022) La prima ondata di calore dell’anno sembra essere sempre più vicina. A dirlo sono i modelli elaborati dai principali centri metereologici che lasciano sperare in un Maggio che darà buoni segnali di ripresa dalla metà del mese dopo un inizio piuttosto variabile e all’insegna del ritorno del freddo. Ondata di calore: quando arriverà La prima parte di Maggio, in Italia soprattutto, sarà caratterizzata dall’aria fresca in quota che porterà un po’ di temporali pomeridiani. Dai modelli elaborati sembra, però, che verso metà mese, attorno al 13 o 14, la penisola sarà interessata dal primo anticiclone africano dell’anno, in arrivo dall’Europa in cui sta transitando in questi giorni. Seppur possa sembrare una bona notizia per chiunque trepidante attende l’arrivo dell’estate, i modelli sembrano ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) La prima ondata di calore dell’anno sembra essere sempre più vicina. A dirlo sono i modelli elaborati dai principali centri metereologici che lasciano sperare in unche darà buoni segnali di ripresa dalla metà del mese dopo un inizio piuttosto variabile e all’insegna del ritorno del freddo. Ondata di calore:arriverà La prima parte di, in Italia soprattutto, sarà caratterizzata dall’aria fresca in quota che porterà un po’ dipomeridiani. Dai modelli elaborati sembra, però, che verso metà mese, attorno al 13 o 14, la penisola sarà interessata dal primo anticiclonedell’anno, in arrivo dall’Europa in cui sta transitando in questi giorni. Seppur possa sembrare una bona notizia per chiunque trepidante attende l’arrivo dell’estate, i modelli sembrano ...

