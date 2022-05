Pierpaolo Pretelli imita Ultimo E Giulia Salemi applaude | “Sa fare tutto”

Advertising

361_magazine : Pierpaolo Pretelli riceve i complimenti di Giulia Salemi - pieregiuliamore : RT @blogtivvu: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano il posto più strano dove hanno fatto l’amore e quante volte lo fanno a settimana… - blogtivvu : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano il posto più strano dove hanno fatto l’amore e quante volte lo fanno a s… - robertafatta1 : RT @elefantino_: Quelli del ristorante che pensavano di cantare per loro e andare a nanna invece è l’1:20, Pierpaolo Pretelli sta cantando… - MariaAndreotti4 : RT @Robituly1: Questo programma è una forza della natura ????e scusate se Pierpaolo Pretelli è un vero mattatore con una squadra maschile paz… -

Le confessioni private di Eva Grimaldi e Imma Battaglia,e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti hanno offerto lo spunto ideale alla Rodriguez per dire la sua e ...Quando si ritorna in studio dopo un'intervista a otto sulla vita di coppia a Eva Grimaldi e Imma Battaglia ,e Giulia Salemi , Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti , Carmen Russo ed ...Dopo le tante fatiche degli ultimi periodi per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è giunto il momento di tirare il fiato e rilassarsi. Nelle scorse ore è stata la modella persiana a svelare la fuga ...Dopo le voci del curioso accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che dovrebbero fare sesso 4 volte a settimana per ‘contratto’, Le Iene intervistano quattro coppie famose: Eva ...