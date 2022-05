(Di giovedì 5 maggio 2022) «Sostenere l’e impegnarsi perché lafinisca in fretta è anche il modo più efficace perrapidamente». Lo dice oggi Fabio, componente italiano del board esecutivo della Bce, in una intervista rilasciata a La Stampa. Perattualmente «l’evoluzione dell’economia è dominata dalle vicende della. Gli choc globali emersi a seguito della pandemia – il rincaro dei prodotti energetici, le strozzature all’offerta di beni – sono stati rafforzati dall’invasione dell’. Le tensioni sono divenute persistenti e si sono acuite:è in aumento, mentre l’attività produttiva mostra segni di fiacchezza. Questo rende le scelte della Banca centrale europea più complicate, poiché una ...

Advertising

vivianabaretto : RT @classcnbc: CAFFÈ RISTRETTO 5 cose da sapere prima che aprano i #mercati, con Adolfo Valente (@atvala): ??Borse Ue, attesa apertura in… - classcnbc : CAFFÈ RISTRETTO 5 cose da sapere prima che aprano i #mercati, con Adolfo Valente (@atvala): ??Borse Ue, attesa ape… - marcoregni : IMPERDIBILE lettura @straneuropa intervista #Panetta @ecb #BCE - messveneto : Panetta: “Scudo europeo contro la crisi. Se sosteniamo l’Ucraina riduciamo anche l’inflazione”: Parla il membro del… - P_sarro : RT @MartinaG2702: Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo BCE, tiene una lectio alla Columbia University: #Bitcoin e i cryptoasset son… -

Open

A metà di una intensa conversazione che molla gli ormeggi sull'economia che ristagna e approda alle cripto attività da regolamentare al più presto, Fabioassicura che laè pronta a ...... tra gli altri, l'attrice Federica Rosellini, l'ex direttore di Bankitalia e oggi membro dell'esecutivo dellaFabio, il giornalista Federico Fubini); una riservata alla narrativa ... Panetta (Bce): «Bisogna far finire la guerra in Ucraina per ridurre l’inflazione» Ma proseguono combattimenti a Mariupol, tensioni in Transnistria 06:54 Panetta (Bce): se sosteniamo l'Ucraina riduciamo anche l'inflazione. Intervista a La Stampa: "Scudo europeo contro la crisi" ...06:39 Ucraina, Gb fornirà nuovi aiuti umanitari per 45 mln di sterline -2-06:38 Ucraina, Gb fornirà nuovi aiuti umanitari per 45 mln di sterline. Truss: assisteremo chi subisce peso maggiore del vile ...