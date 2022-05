Napoli, Lobotka: “Nella prossima stagione proveremo a vincere il campionato” (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l’abbiamo fatta, siamo contenti di essere arrivati in champions, l’obiettivo delle prossime tre gare è vincerle tutte”. Obiettivo: “Il nostro obiettivo ora è il terzo posto forse il secondo, cerchiamo di giocare al meglio e esprimere il nostro miglior calcio e quindi cercheremo di dare il massimo. Sono pronto e siamo pronti per la partita con il Torino”. Rapporto con Spalletti: “Spalletti è stato molto importante per me perche mi ha dato un’opportunità e ha creduto in me, è molto importante per un calciatore avere la fiducia dell’allenatore. Se sono un altro calciatore? Assolutamente si”. Scudetto8: “Nella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStanislav, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kissdurante Radio Goal: “Lo scudetto era il nostro sogno pero non ce l’abbiamo fatta, siamo contenti di essere arrivati in champions, l’obiettivo delle prossime tre gare è vincerle tutte”. Obiettivo: “Il nostro obiettivo ora è il terzo posto forse il secondo, cerchiamo di giocare al meglio e esprimere il nostro miglior calcio e quindi cercheremo di dare il massimo. Sono pronto e siamo pronti per la partita con il Torino”. Rapporto con Spalletti: “Spalletti è stato molto importante per me perche mi ha dato un’opportunità e ha creduto in me, è molto importante per un calciatore avere la fiducia dell’allenatore. Se sono un altro calciatore? Assolutamente si”. Scudetto8: “...

