Motocross | la MXGP si appresta a vivere il GP d’Italia | Gajser sembra inarrivabile | a Maggiora Forato può stupire

(Di giovedì 5 maggio 2022) Laè ormai un dominio targato Tim: lo sloveno è reduce da quattro vittorie consecutive, essendo riuscito ad imporsi sia in Gara-1 che in Gara-2 in occasione del GP del Trentino (presso Pietramurata) e del GP della Lettonia, ma non solo. Sinora, in questa stagione,ha vinto almeno una gara in ogni Gran Premio cui ha partecipato: statistiche e numeri impressionanti per lo sloveno che testimoniano il dominio che sta imponendo in questo Mondiale 2022 della. Questo weekend lasarà di scena di nuovo in Italia, questa volta in quel di: alla luce di quanto affermato in precedenza,davvero improbabile immaginare le due gare (in programma domenica 8 maggio) senza Timcome protagonista assoluto. GTWC ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : Il pilota olandese toglierà una placca dal piede sinistro e si opererà al piede destro. Previsto il rientro per il… - MXMagnl : Entry-List MXGP Maggiora 2022 - MotorcycleSp : Jeffrey Herlings e KTM hanno deciso di ritirarsi completamente dalla stagione 2022 di quest'anno a c... #MXGP… - industry140 : RT @Gazzetta_it: MXGP, Herlings torna nel 2023: “Voglio guidare senza dolore” - Gazzetta_it : MXGP, Herlings torna nel 2023: “Voglio guidare senza dolore” -

...the addition of the Lucas Oil AMA ProChampionship to its sponsorship roster and as Monster Energy AMA Supercross title sponsor as well as being a prolific sponsor in the...Nato a Ptuj nel 1996, ad appena 25 anni è già una leggenda del. E dopo aver affrontato la sabbia pesante di Kegums, la leggenda continua. Noi non vediamo l'ora di vedere il resto dell'anno! ...Maggiora ospita uno dei Gran Premi più storici e attesi di tutta la stagione: Gajser per allungare ulteriormente in MXGP, Geerts e Vialle ripartono da zero in MX2 Il mondiale motocross 2022 torna in I ...Senza esagerare, a 22 anni è comunque il miglior azzurro in MXGP. Arrivato al Mondiale con l’Husqvarna del Team Maddii nel 2020 (MX2) dopo il terzo posto nell’Europeo 250 del 2019 ...