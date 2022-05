Meteo Roma del 05-05-2022 ore 06:10 (Di giovedì 5 maggio 2022) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità compatta sul Piemonte Liguria con deboli precipitazioni associate cieli poco irregolarmente nuvolosi al trova il pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori In serata ti rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense attese sull’Emilia Romagna al centro al mattino c’è ricoperti tra Toscana e Lazio con possibili pioviggini su quest’ultima variabile altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge dei tratti moderati specie sui settori tirrenici in serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne Al Sud tempo instabile al mattino sulla Sardegna con pioggia sui settori settentrionali sereno o poco nuvoloso al trova il pomeriggio non sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità compatta sul Piemonte Liguria con deboli precipitazioni associate cieli poco irregolarmente nuvolosi al trova il pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori In serata ti rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense attese sull’Emiliagna al centro al mattino c’è ricoperti tra Toscana e Lazio con possibili pioviggini su quest’ultima variabile altrove al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge dei tratti moderati specie sui settori tirrenici in serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne Al Sud tempo instabile al mattino sulla Sardegna con pioggia sui settori settentrionali sereno o poco nuvoloso al trova il pomeriggio non sono ...

