Advertising

DilectisG : RT @napolista: Labriola, ad Tim: «Con Dazn stiamo negoziando, sono abbastanza positivo» L’amministratore delegato conferma la trattativa i… - napolista : Labriola, ad Tim: «Con Dazn stiamo negoziando, sono abbastanza positivo» L’amministratore delegato conferma la tra… - ZebraDaTastiera : RT @CalcioFinanza: TIM, l’ad Labriola: «DAZN? Stiamo negoziando l'accordo, sono ottimista» - CalcioFinanza : TIM, l’ad Labriola: «DAZN? Stiamo negoziando l'accordo, sono ottimista» - sportli26181512 : #Finanza #Notizie TIM, Labriola: «DAZN? Stiamo negoziando, sono ottimista»: Con Dazn “stiamo negoziando; sono abbas… -

Agenzia Nova

...rapida su un memorandum of understanding con Cdp sul progetto di rete unica che metterebbe a fattor comune asset dicon Open Fiber, di cui Cdp e' azionista di maggioranza. Per altro,ha ..."Il nostro obiettivo e' individuare percorsi che portino a ridurre il livello del debito". Lo ha chiarito Pietro, ad di, commentando i numeri diffusi ieri. L'indebitamento finanziario netto after lease al 31 marzo si e' attestato a 17,7 miliardi di euro, in aumento di 1,1 miliardi di euro su anno e ... Labriola (Tim): “Con Dazn stiamo negoziando, siamo fiduciosi” Il risultato netto attribuibile ai soci di TIM si è attestato nel primo trimestre a -0,2 miliardi di euro in linea con il. risultato del primo trimestre 2021. Tra le voci di bilancio, 'l'indebitamento ...Sui prossimi sviluppi sono arrivate le indicazioni dell'ad Pietro Labriola, che in conference call con i giornalisti ha fatto il punto sulle discussioni tra Tim e Cdp sull'ipotesi di integrazione ...