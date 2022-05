La provocazione della Russia che inaugura una “statua all’invasore” a Mariupol (Di giovedì 5 maggio 2022) Il vice capo dello staff di Vladimir Putin, Sergei Kiriyenko, ha inaugurato a Mariupol una statua a favore dell’invasione russa. Il monumento, riferisce Moscow Times, ritrae ‘babushka Anya”, una nonnina ucraina diventata famosa in tutta la Russia per un video in cui accoglieva festante i soldati ucraini, scambiandoli per russi, agitando una bandiera dell’Unione Sovietica. La sua immagine, diffusa dai media del Cremlino compare ormai in Russia su manifesti e gadget pro guerra. Il monumento è stato realizzato a San Pietroburgo e portato in Ucraina dalle forze della Russia Unita, secondo il sito web del capo dell’autoproclamatasi Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin. ?????? ???????? ????????????? ?????????? ?????? ???????? 4 ??? ??????? ? ????????? ?? ???????? ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Il vice capo dello staff di Vladimir Putin, Sergei Kiriyenko, hato aunaa favore dell’invasione russa. Il monumento, riferisce Moscow Times, ritrae ‘babushka Anya”, una nonnina ucraina diventata famosa in tutta laper un video in cui accoglieva festante i soldati ucraini, scambiandoli per russi, agitando una bandiera dell’Unione Sovietica. La sua immagine, diffusa dai media del Cremlino compare ormai insu manifesti e gadget pro guerra. Il monumento è stato realizzato a San Pietroburgo e portato in Ucraina dalle forzeUnita, secondo il sito web del capo dell’autoproclamatasi Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin. ?????? ???????? ????????????? ?????????? ?????? ???????? 4 ??? ??????? ? ????????? ?? ???????? ...

Advertising

callmefree1 : Zelensky, la provocazione in vista del 9 maggio: pretende di trascinarci in guerra nel giorno della festa nazionale… - Guizzardi_67 : RT @Vascello: Simulazione di attacco nucleare verso l'Europa da #Kaliningrad Ennesima provocazione del macellaio e criminale di guerra #Put… - Vascello : Simulazione di attacco nucleare verso l'Europa da #Kaliningrad Ennesima provocazione del macellaio e criminale di g… - federico_neuefr : @piunord @JonathanNobis Una domanda che non è una provocazione ma appunto una sincera domanda: 'la vecchia e cara l… - Agricolturabio1 : RT @Mroby68: La “provocazione” della Cunial. ?????? «Acqua santa, aglio e paletto»: il kit di sopravvivenza della deputata no-vax Cunial https… -