La Gazzetta dello Sport

In Franciaè nato in Francia da genitori senegalesi e ha vissuto le tensioni razziali ancora troppo vive nel Paese. Dopo i consensi crescenti nei confronti dell'estrema destra di Marine ...è attualmente il calciatore più pagato dal Napolisuoi 6 milioni netti a stagione e piace al Barcellona, alla ricerca di un erede di Piqué. Il giocatore ama Napoli e il Napoli e ha ... Koulibaly: "Io coi razzisti ci parlo e provo a ragionarci. A volte è una causa persa..." I giocatori centrali andranno via solo alle giuste cifre, il Napoli non smantellerà la squadra' Il punto sul mercato dell'espero Luca Marchetti. Giovanni Montuori. A Radio Marte, nel corso di 'Marte S ...Nonostante il contratto rinnovato e spalmato fino al 2026, lo scorso gennaio, ha giocato una sola presenza coi catalani e l'addio è scontato.