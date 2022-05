Intervista esclusiva Colpo di Corrado Formigli | quello che Putin non vorrebbe vedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Guerra. E ancora guerra. Ormai, dopo l'ondata Covid, non si parla di altro all'interno dei programmi televisivi. A Piazzapulita, su La 7, nel corso dell'undicesima puntata in onda questa sera, non mancheranno i reportage direttamente dall'Ucraina. Ospedali e scuole distrutti, ma non solo. “La realtà è la nostra passione” è il claim della nuova edizione, che vede Selvaggia Lucarelli presenza fissa. La giornalista inaugura #PiazzaSelvaggia per raccontare i protagonisti della settimana. Come scrive Tvblog, le redini del programma sono nelle mani di, che lo scrive con Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Nella puntata in preparazione, che si preannuncia unica, ci sarà anche Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovksaja, la reporter russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel ...