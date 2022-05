Incidente stradale a Modica Alta, sette feriti (Di giovedì 5 maggio 2022) Modica – Incidente stradale oggi pomeriggio in via Loreto Gallinara a Modica Alta. Lo scontro ha interessato tre auto. Sul posto sono intervenute due ambulanza del 118 che hanno trasportato sette feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi, e gli agenti del commissariato che hanno regolato il traffico veicolare. In corso la ricostruzione esatta dell’Incidente. Didiesse cresce puntando sul risparmio energetico Allegri “Coppa Italia un obiettivo, contenti del 4° posto” Ucraina, Mattarella “Dall’Ue risposta responsabile e positiva” Nuove passerelle a Marina di Modica per la salvaguardia delle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 5 maggio 2022)oggi pomeriggio in via Loreto Gallinara a. Lo scontro ha interessato tre auto. Sul posto sono intervenute due ambulanza del 118 che hanno trasportatoal Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi, e gli agenti del commissariato che hanno regolato il traffico veicolare. In corso la ricostruzione esatta dell’. Didiesse cresce puntando sul risparmio energetico Allegri “Coppa Italia un obiettivo, contenti del 4° posto” Ucraina, Mattarella “Dall’Ue risposta responsabile e positiva” Nuove passerelle a Marina diper la salvaguardia delle ...

