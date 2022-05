Il green pass è stato prorogato fino a giugno 2023? Ecco come stanno le cose (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Quando verrà eliminato, del tutto, il certificato verde? Non prima di giugno 2023, stando almeno alla volontà di Commissione Ue ed eurodeputati. Il Parlamento europeo ha infatti prorogato la validità del green pass – relativamente ai viaggi all’interno dell’Ue – per un altro anno. L’approvazione del provvedimento è arrivata a larga maggioranza: 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti nella sezione dedicata ai cittadini dell’Ue e con 441 sì, 132 no e 20 astenuti per quanto riguarda i cittadini di Paesi extra Ue. green pass fino a giugno 2023, cosa prevede il provvedimento del Parlamento Ue Una decisione presa, si legge nel testo, per “assicurare che i cittadini dell’Unione possano beneficiare del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Quando verrà eliminato, del tutto, il certificato verde? Non prima di, stando almeno alla volontà di Commissione Ue ed eurodeputati. Il Parlamento europeo ha infattila validità del– relativamente ai viaggi all’interno dell’Ue – per un altro anno. L’approvazione del provvedimento è arrivata a larga maggioranza: 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti nella sezione dedicata ai cittadini dell’Ue e con 441 sì, 132 no e 20 astenuti per quanto riguarda i cittadini di Paesi extra Ue., cosa prevede il provvedimento del Parlamento Ue Una decisione presa, si legge nel testo, per “assicurare che i cittadini dell’Unione possano beneficiare del ...

