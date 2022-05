Hockey pista, Playoff Serie A 2022: Trissino e Lodi in semifinale! Bassano e Valdagno restano vive (Di giovedì 5 maggio 2022) Due Serie con un verdetto già certo, due Serie con un finale ancora tutto da scrivere. Il mercoledì sera dei Playoff 2022 della Serie A di Hockey pista ha emesso i suoi verdetti. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Vincendo 3-2 sul Vercelli in gara -2, il Trissino ha staccato il pass per le semifinali (decisiva una doppietta di Emanuel Garcia), così come il Lodi ha fatto schiantando 5-2 il Grosseto, per i lombardi doppiette di Greco e Mendez. Tutto da decidere invece il destino degli accoppiamenti che vedono ingaggiate Follonica-Valdagno e Forte dei Marmi Bassano. In entrambi i casi infatti, le formazioni venete in trasferta sono riuscite a imporsi, rispettivamente, 7-8 (ai rigori) ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Duecon un verdetto già certo, duecon un finale ancora tutto da scrivere. Il mercoledì sera deidellaA diha emesso i suoi verdetti. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Vincendo 3-2 sul Vercelli in gara -2, ilha staccato il pass per le semifinali (decisiva una doppietta di Emanuel Garcia), così come ilha fatto schiantando 5-2 il Grosseto, per i lombardi doppiette di Greco e Mendez. Tutto da decidere invece il destino degli accoppiamenti che vedono ingaggiate Follonica-e Forte dei Marmi. In entrambi i casi infatti, le formazioni venete in trasferta sono riuscite a imporsi, rispettivamente, 7-8 (ai rigori) ...

