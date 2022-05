Giro d'Italia. Le tappe e le trappole della corsa rosa (Di giovedì 5 maggio 2022) È uno specchio deformante questo Giro d'Italia 2022, un grande inganno ottico che dà un'immagine distorta, che confonde la percezione delle cose. Perché è vero che mancano le grandi salite, quelle iniziano a valle e salgono su e su e su sulle montagne sino a rendere minuscolo, dalla cima del passo, la "civiltà" che vive là sotto, ma nonostante questo, il Giro d'Italia 2022 è uno dei più duri degli ultimi anni. I corridori nei ventun giorni di gara, che inizieranno venerdì 6 maggio e si concluderanno domenica 29 maggio, dovranno affrontare 54.730 metri di dislivello. Il dislivello complessivo più alto dal 2000 a oggi. Troppo incerto il tempo, troppo alto il pericolo di dover mettere mano al percorso a Giro già iniziato, com'era successo spesso negli ultimi anni. Gli effetti del cambiamento ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 maggio 2022) È uno specchio deformante questod'2022, un grande inganno ottico che dà un'immagine distorta, che confonde la percezione delle cose. Perché è vero che mancano le grandi salite, quelle iniziano a valle e salgono su e su e su sulle montagne sino a rendere minuscolo, dalla cima del passo, la "civiltà" che vive là sotto, ma nonostante questo, ild'2022 è uno dei più duri degli ultimi anni. I corridori nei ventun giorni di gara, che inizieranno venerdì 6 maggio e si concluderanno domenica 29 maggio, dovranno affrontare 54.730 metri di dislivello. Il dislivello complessivo più alto dal 2000 a oggi. Troppo incerto il tempo, troppo alto il pericolo di dover mettere mano al percorso agià iniziato, com'era successo spesso negli ultimi anni. Gli effetti del cambiamento ...

