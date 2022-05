Genoa-Juventus | Blessin | “Credo ancora nella salvezza Se loro pensano all’Inter…”

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’allenatore delAlexandar, ha rilasciato un'intervista in merito al prossimo match di Serie A contro la

Il tecnico delBlessin ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la gara di domani del Ferraris contro lanon pareggiano al Ferraris in Serie A dall'11 marzo 2012 (0 - 0 tra Pasquale Marino e Antonio Conte) . Da allora tre successi rossoblu e sei bianconeri (inclusi i due più recenti). ......69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 26,25, ...Il Genoa è atteso dalla sfida con la Juventus. Queste le parole del tecnico rossoblù Alexander Blessin a Sky Sport e nella conferenza stampa raccolta da TMW. CRISCITO – “È il nostro capitano, e ha mol ...Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha analizzato la partita di domani sera contro la Juventus, terz'ultima giornata di Serie A.