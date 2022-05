Furto in un tabacchino alle porte di Benevento | ingente il bottino

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta notte in unnell’area di contrada Olivola. Ignoti, dopo essere entrati nell’esercizio forando una porta posteriore dell’esercizio, hanno portato via stecche di sigarette, denaro in contante e gratta e vinci da quantificare per un valore complessivo commerciale di oltre 6000 euro. Sul posto sono giunti questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale per effettuare un sopralluogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

