Fedez: “Non me ne frega più niente”, cosa è cambiato dopo il tumore (Di giovedì 5 maggio 2022) Un periodo difficile che ha cambiato per sempre le sue priorità: “Non me ne frega più niente”, cosa è cambiato per Fedez dopo il tumore Volto amatissimo nel mondo della musica italiana, papà dolcissimo e marito dell’influencer più famosa d’Italia. Fedez è oggi un personaggio molto seguito sui social. In queste ultime settimane il cantante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 maggio 2022) Un periodo difficile che haper sempre le sue priorità: “Non me nepiù”,perilVolto amatissimo nel mondo della musica italiana, papà dolcissimo e marito dell’influencer più famosa d’Italia.è oggi un personaggio molto seguito sui social. In queste ultime settimane il cantante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

trash_italiano : Non per mettere pressione, ma stanotte Chiara e Fedez avranno il dovere morale ed istituzionale, di fronte all'Ital… - Elly06306022 : RT @nodangerinsoul_: Pensa affidare la finale di un ragazzo come Alex a tre giudici di cui solo mezzo ne capisce realmente di musica quando… - beatriceemarian : RT @HuertDeAuteuil: Ma anche voi vi siete chiesti se Fedez si è sentito in imbarazzo lì dentro circondato da gente famosissima ed eravate p… - VeroniqueCarbin : @XFactor_Italia @SkyItalia @NOWTV_It Ma Agnelli c è??? Sennò non lo guardo... Mi sa che c è pure Fedez ve??? Peccaritá... - matildatudisco : RT @silviapisanoo: le 2 royal couple italiane si sono incontrate. questa non è una simulazione! mi dovete sorreggere! ???? ladies and gentle… -