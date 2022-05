Fedez e Damiano dei Maneskin per la prima volta insieme su Instagram: ecco perché (Di giovedì 5 maggio 2022) Fedez e Damiano dei Maneskin per la prima volta insieme su Instagram. Il rapper ha pubblicato una foto in cui è insieme al frontman del gruppo romano che ha vinto l’ultima edizione dell’Eurovision Song Festival. Con loro anche le rispettive compragne, Giorgia Soleri e Chiara Ferragni. Ma per loro è una prima volta solo sui social. I due, infatti, erano insieme sul palco dell’Ariston in una delle finali più belle degli ultimi anni del Festival di Sanremo. Ed è bastato uno scatto social di Fedez e Damiano insieme per mandare in visibilio i fan. ecco cosa hanno fatto insieme. Alla vigilia dell’arrivo in libreria della ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 5 maggio 2022)deiper lasu. Il rapper ha pubblicato una foto in cui èal frontman del gruppo romano che ha vinto l’ultima edizione dell’Eurovision Song Festival. Con loro anche le rispettive compragne, Giorgia Soleri e Chiara Ferragni. Ma per loro è unasolo sui social. I due, infatti, eranosul palco dell’Ariston in una delle finali più belle degli ultimi anni del Festival di Sanremo. Ed è bastato uno scatto social diper mandare in visibilio i fan.cosa hanno fatto. Alla vigilia dell’arrivo in libreria della ...

Advertising

horizonskin : RT @silviapisanoo: le 2 royal couple italiane si sono incontrate. questa non è una simulazione! mi dovete sorreggere! ???? ladies and gentle… - PortalManeskin : ?? • Fedez via Instagram com Damiano, Giorgia e Chiara Ferragni. - benny_strano : RT @Vale41229116: le 2 royal couple italiane si sono incontrate. questa non è una simulazione! ladies and gentlemen... damiano david, giorg… - tiinaskin : RT @silviapisanoo: le 2 royal couple italiane si sono incontrate. questa non è una simulazione! mi dovete sorreggere! ???? ladies and gentle… - xFister : @kuneijder2 Quindi Fedez non raggiunge il metro e mezzo e Damiano è 170? -