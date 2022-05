Covid oggi Italia, contagi e morti in calo: report Gimbe (Di giovedì 5 maggio 2022) Covid oggi in Italia, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ultimi 7 giorni "scendono i contagi ( - 8,9%), le terapie intensive ( - 10,5%), i ricoveri ordinari ( - 6,1%) e i decessi ( - 7%)". E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022)in, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ultimi 7 giorni "scendono i( - 8,9%), le terapie intensive ( - 10,5%), i ricoveri ordinari ( - 6,1%) e i decessi ( - 7%)". E' ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - ArcimagoGix : @troisi_licia Ne parlai con una amica due giorni fa. Sono in realtà contento che tra le uniche cose buone che il CO… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 9.590 contagi e 22 morti. A Milano 1.101 casi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -