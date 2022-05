Covid, news di oggi. Ok Eurocamera a estensione di un anno per validità Green Pass. LIVE (Di giovedì 5 maggio 2022) Certificato digitale valido fino a giugno 2023. Oms: tra 13 e 16,6 milioni uccisi dal Covid nel 2020-21. Gimbe: si svuotano le terapie intensive, -10,5% in 7 giorni. In discesa gli indicatori ospedalieri per il Covid-19 in Italia. Confermata la validità dei protocolli Covid sul lavoro, con una verifica che sarà fatta a metà giugno. Resta l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto". Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 maggio 2022) Certificato digitale valido fino a giugno 2023. Oms: tra 13 e 16,6 milioni uccisi dalnel 2020-21. Gimbe: si svuotano le terapie intensive, -10,5% in 7 giorni. In discesa gli indicatori ospedalieri per il-19 in Italia. Confermata ladei protocollisul lavoro, con una verifica che sarà fatta a metà giugno. Resta l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto". Attesa per il bollettino

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - ilfoglio_it : L'evento “Pace proibita” può essere definito come l’inaugurazione di una nuova Commissione DuPre, nella quale la Na… - LaStampa : Due anni per una mammografia, dodici mesi per una tac, milioni di prestazioni saltate: ecco le “vittime” nascoste d… - K274863601 : RT @gallina_di: Vaccino, 'il report sulla sicurezza coperto da segreto militare': choc in Italia, cosa ci nascondono – Libero Quotidiano ??… - lorenzodoredor1 : RT @ladyonorato: Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il report nel… -