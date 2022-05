Camorra | faida di Ercolano | annullato ergastolo per tre imputati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La terza sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli hala sentenza di condanna all‘emessa in primo grado nei confronti di Mario Ascione (figlio del boss dell’omonimo clan), Raffaele Suarino (presunto affiliato) e Natale Dantese (ritenuto reggente del clan Ascione), ordinandone la scarcerazione, finiti sotto processo per l’omicidio di Giorgio Scarrone, avvenuto l’11 febbraio del 2008, nell’ambito di una sanguinosaditra il clan Ascione e il clan Birra di, in provincia di Napoli. I giudici di secondo grado hanno accolto le tesi del collegio difensivo, composto dagli avvocati Dario Vannetiello, Vinicio Viol, Vincenzo Cozzolino e Dario Russo. La Procura Generale aveva chiesto la conferma delle condanne ...