Blangiardo Istat lancia una speranza | “Non è impossibile far ricrescere la natalità”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Lain Italia può. Esiste una, almeno secondo Gian Carlo, intervenuto a 24Mattino su Radio 24.: “Non èrisollevarla” L’Italia è in crisi demografica ormai da decenni. Attualmente, il nostro Paese registra solo 1,25 figli per donna, ben al di sotto del ben noto “tasso di sostituzione” (ovvero 2 figli per donna). Secondo il presidente dell’Gian Carlo, però, “non èinvertire tendenza o almeno bloccare la dinamica decrescente”, e si dice “ottimista” sulla situazione, pur drammatica, che viviamo ormai da troppo tempo. “Oggi c’è più attenzione e sensibilità anche dal mondo della politica” sul problema delle nascite, dice ...

