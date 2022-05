Advertising

Il Secolo XIX

Proseguono i lavori di ampliamento dell'di Sestri Ponente per la sosta dei mezzi pesanti diretti al porto di, per un'area complessiva di circa 6 mila metri quadrati. Con la realizzazione delle linee meteoriche si è conclusa ...Proseguono i lavori di ampliamento dell'di Sestri Ponente per la sosta dei mezzi pesanti diretti al porto di, per un'area complessiva di circa 6 mila metri quadrati. Con la realizzazione delle linee meteoriche si è conclusa ... Autoparco di Genova nelle aree ex Ilva: 400 nuovi posti per i Tir. Bucci: “Ora lavori in tempi rapidi” Genova - Sarà presentato giovedì prossimo, nella sede dell'Autorità di sistema portuale di Genova-Savona, il nuovo autoparco di Sestri Ponente in via Pionieri e Aviatori d’Italia a Genova, accanto all ...Genova – “Vorrei fermarmi un momento, alla luce di questi fischi, sulla riflessione che l’articolo 11 della Costituzione ci propone in riferimento alla guerra. ‘L’Italia ripudia la guerra come strumen ...