Aumento pensioni di invalidità 2022, ultimi aggiornamenti su invalidi parziali (Di giovedì 5 maggio 2022) Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato degli aumenti delle pensioni di invalidità contenute nel Def, molti dei nostri lettori ci hanno scritto per comprendere se questi erano solo per gli invalidi al 100% o anche per quelli parziali, forse non comprendendo anche a fondo le parole del Ministro Stefani enunciate nei giorni scorsi in un comunicato Stampa e riprese da più media. Per questa ragione questa mattina abbiamo provato ad interfacciarci col Ministro stesso che ha cercato di spiegarci che gli aumenti ora evidenziati non c'entrano con quanto da lei espresso in quel comunicato. Questi aumenti sono quelli dovuti alla rivalutazione delle pensioni in essere. Quindi ci verrebbe da dire che tutto é ancora possibile in sede di legge di bilancio anche per gli invalidi ...

