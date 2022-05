Advertising

MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - NicolaPorro : ?? Armi a Kiev, colpo di scena dai sondaggi: cosa vogliono gli italiani?? - fattoquotidiano : L’Italia ha fornito all’Ucraina anche armi per colpire le postazioni da dove partono le bombe russe. Lo ha spiegato… - zazoomblog : Armi a Kiev. Parole preoccupanti: scintille tra Guerini e Conte - #Kiev. #Parole #preoccupanti: - MichelaRoi : RT @eziomauro: Ucraina, la svolta di Israele: adesso si valuta l'invio di armi a Kiev -

Von der Leyen: 'Putin ha aperto questa guerra e deve pagare'. Johnson promette l'invio dia lungo raggio per prevenire il bombardamento dei civiliLo ha riferito il Cremlino aggiungendo però chedovrebbe ordinare ai combattenti ucraini presenti ad Azovstal di deporre le. Lo riporta Ria Novosti. 17:14 Mattarella, serve una iniziativa ...Il ministro Guerini in commissione Difesa: "L'Italia continuerà a supportare l'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali ...A Mariupol imperversa la battaglia per l'Azovstal. Le forze russe provano a far cedere gli ultimi difensori dell'acciaieria e completare la ...