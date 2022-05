Anche la Lega ora fa a Roma la sua conferenza programmatica: al via il 14 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) La Lega si dà appuntamento a Roma per il 14 maggio, al palazzo dei Congressi della Lanterna, in pieno centro storico. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la conferma del fatto che il Carroccio terrà una sua conferenza programmatica nella Capitale. In molti, Anche alla luce del momento di tensione nel centrodestra, la leggono come una risposta a FdI. A partire dalla scelta logistica, che avrebbe il sapore di una rivalsa, come a dire “voi siete venuti a casa nostra, noi veniamo a casa vostra”. La conferenza programmatica della Lega a Roma Una lettura che il Carroccio smentisce. Roma «è il baricentro del Paese, non ci vedrei altri significati», ha detto a Repubblica il senatore Armando Siri, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Lasi dà appuntamento aper il 14, al palazzo dei Congressi della Lanterna, in pieno centro storico. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva la conferma del fatto che il Carroccio terrà una suanella Capitale. In molti,alla luce del momento di tensione nel centrodestra, la leggono come una risposta a FdI. A partire dalla scelta logistica, che avrebbe il sapore di una rivalsa, come a dire “voi siete venuti a casa nostra, noi veniamo a casa vostra”. LadellaUna lettura che il Carroccio smentisce.«è il baricentro del Paese, non ci vedrei altri significati», ha detto a Repubblica il senatore Armando Siri, ...

