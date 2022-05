(Di giovedì 5 maggio 2022) Continua senza sosta la battaglia legale tra Johnny. Al banco dei testimoni del processo per diffamazione dell’attore contro l’ex moglie, a Fairfax, in Virginia, ora è la parola è andata alla star di Aquaman. Vi raccomandiamo...: secondo la psicologa forense soffre un disturbo della personalità Nel corso dell’udienza finora si sono susseguite le testimonianze di entrambe le parti in causa, il mondo intero, non solo la Corte, ha potuto assistere agli audio e alle agghiaccianti foto che portano sotto i riflettori quello che è rimasto di una delle coppie hollywoodiane più amate di un tempo. Il 5 maggio 2022, arrivato il suo turno,ha iniziato così la sua ...

Advertising

Marghaerita : mi chiedo come sia possibile che questo processo amber heard/johnny depp sia così mediatizzato - d_martina_ : RT @BarbieXanax: Mi ammazzano le 15 enni che dopo due tik tok hanno imparato il termine “microespressioni” e ora si atteggiano al protagoni… - FiorellaMarquez : RT @zonwu: Amber Heard, nella sua testimonianza, ha copiato alcune frasi da 'Il talento di Mr. Ripley'. Non citato, ma copiato e recitato… - infoitcultura : Amber Heard: “Non dimenticherò mai la prima volta che Depp mi ha picchiata” - gabagoool_ : L'odio che state buttando addosso a Amber Heard è indecente. Mi pare chiaro che abbia grossi problemi (e mi pare al… -

, durante la sua testimonianza in tribunale di Mercoledì 4 Maggio 2022, ha descritto come Johnny Depp era solito perdere il controllo mentre era sotto l'effetto di droghe e alcol, ...ha recentemente testimoniato presso il tribunale di Fairfax, in Virginia, per il processo intentato dall'ex marito Johnny Depp : rispondendo ad una domanda del suo avvocato l'attrice ha ...Il 5 maggio 2022, arrivato il suo turno, Amber Heard ha iniziato così la sua deposizione: “Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa. Non ho parole per descrivere quanto sia orribile. Faccio ...Accuse pesanti, in parte in lacrime, contro il 58enne Johnny Depp: nella causa civile tra la star di «Pirati dei Caraibi» e la sua ex moglie Amber Heard, 36 anni, l'attrice mercoledì ha preso la parol ...