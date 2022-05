Accordo su fisco e catasto: nessun aumento di tasse (Di giovedì 5 maggio 2022) – Con grande soddisfazione il centrodestra di governo – informa un comunicato del centrodestra – ha raggiunto un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell’Accordo viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale: nessun incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani. Quanto al catasto viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale. Il catasto italiano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali. Esclusa anche in questo caso la possibilità di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) – Con grande soddisfazione il centrodestra di governo – informa un comunicato del centrodestra – ha raggiunto un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale. Nell’viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale:incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani. Quanto alviene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale. Ilitaliano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali. Esclusa anche in questo caso la possibilità di ...

