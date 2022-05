X Factor 16 | ecco chi saranno gli altri due giudici insieme a Fedez e Ambra Angiolini

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Lavori in corso per completare il cast della prossima edizione di X. Dopo aver ufficializzato il grande ritorno diin giuria, nei giorni scorsi è trapelato un altro nome bomba, quello di. Le trattative per avere l’attrice in questi giorni su Disney Plus con la serie Tv Le fate Ignoranti di Ozpetek sarebbero già in fase avanzata. Confermata invece la presenza di Manuel Agnelli. Stando a un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, dovremmo avere già il quartetto dei! Il quarto nome è una new entry, voluto fortemente da: Dopo aver annunciato per primi il ritorno dia Xquale potrebbe essere il quartetto deiconvocati per rilanciare un format in ...