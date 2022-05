Virus e vaccini, se ne parla al?Genoino (Di mercoledì 4 maggio 2022) I Virus e i vaccini, come hanno cambiato il nostro ambiente, tra realtà scientifica, abitudini sociali e storia del vissuto quotidiano. Sono questi i principali argomenti di cui si discuterà nel corso del convegno che si terrà domani (mercoledì 4 maggio) al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni. I lavori del convegno si terranno dalle ore 9 alle ore 13. L’iniziativa – ideata ed organizzata dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi e dai docenti del liceo – ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui cambiamenti scaturiti dalla campagna vaccinale, che si è resa necessaria per contrastare il Covid19. Al convegno è legata anche la seconda edizione del Torneo “Marco Esposito”, dedicata alla memoria del docente del liceo che è stato responsabile della stazione metereologica dell’istituto e che è prematuramente scomparso. Il convegno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ie i, come hanno cambiato il nostro ambiente, tra realtà scientifica, abitudini sociali e storia del vissuto quotidiano. Sono questi i principali argomenti di cui si discuterà nel corso del convegno che si terrà domani (mercoledì 4 maggio) al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni. I lavori del convegno si terranno dalle ore 9 alle ore 13. L’iniziativa – ideata ed organizzata dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi e dai docenti del liceo – ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sui cambiamenti scaturiti dalla campagna vaccinale, che si è resa necessaria per contrastare il Covid19. Al convegno è legata anche la seconda edizione del Torneo “Marco Esposito”, dedicata alla memoria del docente del liceo che è stato responsabile della stazione metereologica dell’istituto e che è prematuramente scomparso. Il convegno ...

