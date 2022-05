Ultime Notizie Roma del 04-05-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura la Lucia sta preparando una grande parata militare per il 9 maggio a mariupol e per questo stanno rimuovendo le macerie dalle vie della città portuale sul Mar Nero nel sud del e quanto sostiene la direzione dell’ intelligence di chi è fregato che Mosca si sta preparando la parata rimuovendo i detriti dalle strade principali di mariupol disinnescando gli ordini inesplosi e trasferendo i cadaveri delle vittime rimasti lungo le vie intanto secondo il Ministro della Difesa Russo gli ultimi militari ucraini del Battaglione azov che si trovano nella acciaieria di Mario Paolo Sono bloccato in modo sicuro hanno ignorato le numerose proposte che abbiamo fatto nazionalisti di liberare i civili e deporre le armi con la garanzia di salvare vite umane di avere ...