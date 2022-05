Ucraina: von der Leyen, 'vogliamo vittoria Kiev' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Strasburgo, 4 mag. (AdnKronos) - "vogliamo che l'Ucraina vinca questa guerra". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. A Kiev, ricorda, servono aiuti immediati, perché quest'anno subirà una caduta del Pil compresa "tra il 30% e il 50%", per far funzionare lo Stato durante lo sforzo bellico: in questo l'Ue "farà la sua parte" al fianco degli Usa. Ma poi, aggiunge la presidente, "in una seconda fase, c'è lo sforzo di ricostruzione più ampio. La dimensione della distruzione è gigantesca. Ospedali, scuole, strade, case, ponti, ferrovie, teatri e fattori: c'è moltissimo da ricostruire. Con la nebbia della guerra, è difficile dare una stima precisa", ma "gli economisti parlando di diverse centinaia di miliardi di euro. E i costi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Strasburgo, 4 mag. (AdnKronos) - "che l'vinca questa guerra". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. A, ricorda, servono aiuti immediati, perché quest'anno subirà una caduta del Pil compresa "tra il 30% e il 50%", per far funzionare lo Stato durante lo sforzo bellico: in questo l'Ue "farà la sua parte" al fianco degli Usa. Ma poi, aggiunge la presidente, "in una seconda fase, c'è lo sforzo di ricostruzione più ampio. La dimensione della distruzione è gigantesca. Ospedali, scuole, strade, case, ponti, ferrovie, teatri e fattori: c'è moltissimo da ricostruire. Con la nebbia della guerra, è difficile dare una stima precisa", ma "gli economisti parlando di diverse centinaia di miliardi di euro. E i costi ...

