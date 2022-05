Ucraina | deputata Kiev | “Ancora 30 bambini nell’Azovstal”

Advertising

13.43 Kiev, 30 bambini ancora intrappolati ad Azovstal LaKira Rudik ha affermato che nell'acciaieria Azovstal nella città assediata di Mariupol nel sud del paese ci sono ancora 30 ...Nell'acciaieria Azovsal di Mariupol ci sono ancora trenta bambini, da cui sono stati evacuati un centinaio di civili. Lo ha detto a Sky News laKira Rudik, affermando che dopo una ventina di tentativi falliti 156 persone dalle acciaierie Azovstal sono arrivate in sicurezza a Zaporizhzhia. 'E' un successo incredibile l'essere ...«Sul conflitto in Ucraina la penso come Papa Francesco. Occorre posare le armi e lavorare seriamente per il cessate il fuoco. La politica accolga l’appello del Pontefice». Lo afferma il deputato della ...“Sul conflitto in Ucraina la penso come Papa Francesco. Occorre posare le armi e lavorare seriamente per il cessate il fuoco. La politica accolga l’appello del Pontefice”. Lo afferma il deputato della ...