Test del respiro per il Covid: arriva la macchina per lo screening dei contagi in pochi minuti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stop a tamponi molecolari e rapidi: ora un semplice respiro potrebbe permettere di rilevare la positività di una persona in pochissimi minuti, permettendo anche di non creare accumulo di rifiuti biologici. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove l’FDA ha dato autorizzazione all’utilizzo di una nuova macchina messa a punto dall’azienda InspectIR che potrebbe rappresentare un valido aiuto nello screening della popolazione. InspectIR e la macchina per il Test del respiro: come funziona InspectIR ha messo a punto una macchina che è in grado di identificare in pochissimi minuti (3 al massimo) la presenza, nel respiro di una persona, delle 5 principali molecole ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stop a tamponi molecolari e rapidi: ora un semplicepotrebbe permettere di rilevare la positività di una persona inssimi, permettendo anche di non creare accumulo di rifiuti biologici. La notiziadagli Stati Uniti, dove l’FDA ha dato autorizzazione all’utilizzo di una nuovamessa a punto dall’azienda InspectIR che potrebbe rappresentare un valido aiuto nellodella popolazione. InspectIR e laper ildel: come funziona InspectIR ha messo a punto unache è in grado di identificare inssimi(3 al massimo) la presenza, neldi una persona, delle 5 principali molecole ...

Advertising

PoroMandrake : @Coccimari Penso appaia l’opzione quando sarà implementato per tutti, al momento l’hanno messo solo a un po’ di gen… - cotrozzi_lisa : RT @LaVeritaWeb: Il tribunale di Padova boccia l’obbligo di puntura per i sanitari: «Sospensioni irragionevoli. Gli inoculati possono esser… - FQMagazineit : Denise Pipitone, Antonia Cerasela non è la figlia di Piera Maggio: il test del Dna sulla ragazza rom è negativo - greenMe_it : Gel e schiume detergenti contro i brufoli: cosa contengono davvero? Sebamed tra i peggiori del test - frant42 : RT @LaVeritaWeb: Il tribunale di Padova boccia l’obbligo di puntura per i sanitari: «Sospensioni irragionevoli. Gli inoculati possono esser… -