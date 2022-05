Strepitoso Morant: 47 punti. I Grizzlies ruggiscono, Golden State cade (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cose dell'altro mondo. Anche se nel mondo di Ja Morant tutto è possibile. Il fenomeno di Memphis si carica la sua squadra sulle spalle, e con una partita stellare da 47 punti firma il 106 - 101 che ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cose dell'altro mondo. Anche se nel mondo di Jatutto è possibile. Il fenomeno di Memphis si carica la sua squadra sulle spalle, e con una partita stellare da 47firma il 106 - 101 che ...

Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Strepitoso Morant: 47 punti. I Grizzlies ruggiscono, Golden State cade #Nbaplayoff #Nba - dchinellato : Lo show di Ja Morant, gli errori dì Golden State, l’infortunio dì Payton, l’espulsione di Brooks, l’occhio gonfio d… - Gazzetta_NBA : Strepitoso Morant: 47 punti. I Grizzlies ruggiscono, Golden State cade #Nbaplayoff #Nba - dchinellato : Strepitoso Ja Morant! Incredibile show da 47 punti, di cui 18 nell’ultimo quarto, per trascinare Memphis al 106-101… - M2000Philip : C L A M O R O S O ?????? Con 5 falli Steph Curry va a fare sta chiusura qua su Ja Morant a 25s dalla fine. In quest… -