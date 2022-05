Riccardo Guarnieri beccato con dama | non è di Uomini e Donne | scoppia il caos FOTO

(Di mercoledì 4 maggio 2022) In queste ore, l’influencer Deianira Marzano sta ricevendo delle segnalazioni piuttosto interessanti che riguardanodi. Il cavaliere è statoda più persone in compagnia di unamisteriosa. Stando a quanto emerso, pare che la persona in questione non sia affatto del parterre del talk show pomeridiano. In molti, L'articolo proviene da KontroKultura.

Al centro della puntata ci sarà peròche in queste settimane ha iniziato a vedere Maria Grazia, dopo la fine della conoscenza con Gloria. A quanto pare le cose per la coppia non ...Uomini e Donne:ammette tutto: ecco le parole del cavaliere al dating show di Maria De Filippi. Sin dal suo ritorno al dating show di Maria De Filippi,ha fatto parlare di sé; l'...Ad oggi sono tantissimi i personaggi che ormai da anni sono nel programma a partire da Gemma Galgani, Ida Platano che con il suo tira e molla con Riccardo Guarnieri ha fatto impazzire tutti. Ed oggi ...Una cara amica di Gemma Galgani non si presenta in studio: piovono critiche sul suo ex Altra coppia non più di fatto molto discussa a Uomini e Donne è quella relativa a Ida Platano e Riccardo ...