Mazzola: «La gente mi vedeva giocare ma voleva vedere mio papà. E io non ero bravo come lui» – VIDEO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sandro Mazzola ricorda papà Valentino e racconta le difficoltà che lo accompagnarono all’inizio della sua carriera calcistica Sandro Mazzola in una pillola del nostro archivio racconta i suoi complicati inizi di carriera all’ombra di papà Valentino, morto nella Tragedia di Superga con il Grande Torino. PENSIERI – «Inizialmente è stato difficilissimo, tanto che a un certo punto avevo deciso di smettere con il calcio. Giocavo a basket a scuola e mi presero anche alla Simmenthal Milano dopo un provino, ma dopo qualche settimane capii che non potevo lasciare il calcio. Nei primi tempi fu molto complicato, perché la gente veniva a vedermi giocare ma voleva vedere mio padre. Ed io non ero bravo come lui». RISCATTO ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) SandroricordaValentino e racconta le difficoltà che lo accompagnarono all’inizio della sua carriera calcistica Sandroin una pillola del nostro archivio racconta i suoi complicati inizi di carriera all’ombra diValentino, morto nella Tragedia di Superga con il Grande Torino. PENSIERI – «Inizialmente è stato difficilissimo, tanto che a un certo punto avevo deciso di smettere con il calcio. Giocavo a basket a scuola e mi presero anche alla Simmenthal Milano dopo un provino, ma dopo qualche settimane capii che non potevo lasciare il calcio. Nei primi tempi fu molto complicato, perché laveniva a vedermimamio padre. Ed io non erolui». RISCATTO ...

Advertising

bauscione : @mazzola_simone 2 casi di doping nella stessa stagione: unico 'caso' al mondo I record non fanno purtroppo bacheca… - bauscione : @mazzola_simone Maddai! In questa stagione? È stato così bravo a scegliere quei fuoriclasse di Grant e Daniels! Per… - mazzola_simone : @bauscione Ecco uguale. C’è gente che mette in dubbio l’operato di Messina in questa stagione. IN QUESTA STAGIONE! - marzagalia : @mazzola_simone C'è perfino gente che lo definisce 'sopravvalutato'... - JohnRain81 : @mazzola_simone C'era MOLTA gente... Anche fra la dirigenza eh ???? -