Masters 1000 Madrid 2022 | Musetti show contro Korda | vince in due set e trova Zverev al terzo turno

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Uno straordinario Lorenzobatte in due set Sebastianal secondodel torneodie avanza al, dove domani sfiderà la testa di serie numero due Alexander. 6-4 6-3 il punteggio finale al termine di un incaratterizzato nel complesso da una prestazione formidabile dell’Illusionista di Carrara, che soltanto a causa di un paio di passaggi a vuoto nonin modo più netto e rapido. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio molto positivo per l’azzurro, che strappa subito il servizio all’avversario nel game di apertura e sale poi sul 2-0. Primi giochi tutti ai vantaggi e molto combattuti,si difende bene e ...

Advertising

SkySport : Masters 1000 Madrid Il programma di mercoledì #SkySport #SkyTennis #ATPMadrid - grazianorossi : Un grande #Musetti???? batte Korda???? 6-4 6-3 e si qualifica al 3° turno del Masters 1000 di Madrid! 'Con la testa', d… - gauch88 : @guidotolomei Manca il masters 1000 di Madrid ?? - infoitsport : LIVE - Sinner-De Minaur, secondo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - zazoomblog : Nadal-Goffin in tv oggi: orario canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 - #Nadal-Goffin #oggi: #orario… -

Eurosport IT

Interviste Tennis Elina Svitolina ha deciso di prendersi una pausa dopo aver rimediato due brutte sconfitte all'esordio aidi Indian Wells e Miami . La giocatrice ucraina sente inevitabimente il peso della guerra intrapresa dalla Russia contro il suo Paese e non riesce più ad esprimere il suo talento in campo.Continua la strepitoso percorso di Jil Teichmann (WTA 35) aldi Madrid. L'elvetica, che nata in Spagna, ma a Barcellona, ha infatti raggiunto le semifinali battendo con il punteggio di 6 - 3 6 - 4 la giocatrice ucraina Anhelina Kalinina (37). La ... Tennis - LIVE! Madrid Masters 1000, day 4: diretta, risultati, italiani, notizie in tempo reale Uno straordinario Lorenzo Musetti batte in due set Sebastian Korda al secondo turno del torneo Masters 1000 di Madrid 2022 e avanza al terzo turno, dove domani sfiderà la testa di serie numero due ...Lorenzo Musetti affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano è riuscito a sconfiggere lo statunitense Sebastian Korda in due set, dopo essersi ...