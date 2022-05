Letta critica i distinguo del fan di Putin Salvini sull'Ucraina: 'Andare a dividere rende il governo più debole' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Letta non solleva polemiche. sulle perplessità espresse dal segretario della Lega Matteo Salvini sull'invio di nuove armi a Kiev 'io sono molto fiducioso sul fatto che il lavoro comune che si sta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022)non solleva polemiche.e perplessità espresse dal segretario della Lega Matteo'invio di nuove armi a Kiev 'io sono molto fiducioso sul fatto che il lavoro comune che si sta ...

Advertising

globalistIT : Il re degli opportunisti pensa che il vento anti-Putin stia cambiando e torna a lisciare il pelo, indirettamente, a… - paolabardelle : RT @mariamacina: #Conte: “ Deluso dal CdM , chi vuole il termovalorizzatore a Roma se ne assuma le responsabilità “. Ma per caso Giuseppi f… - g_tof : RT @mariamacina: #Conte: “ Deluso dal CdM , chi vuole il termovalorizzatore a Roma se ne assuma le responsabilità “. Ma per caso Giuseppi f… - PIERPAOLONERI : RT @mariamacina: #Conte: “ Deluso dal CdM , chi vuole il termovalorizzatore a Roma se ne assuma le responsabilità “. Ma per caso Giuseppi f… - melinacugliari : RT @Anna50732053: Dopo #Letta la #Meloni fa comunella con #Renzi. Ma la gente che critica #Salvini e difende questa ipocrita di cosa soffre… -