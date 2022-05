Le truffe sui contratti di gas e luce che sfruttano la guerra in Ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le conseguenze sul settore energetico riguardano anche le modalità con cui vengono proposti i cosiddetti “contratti non richiesti” Leggi su ilpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le conseguenze sul settore energetico riguardano anche le modalità con cui vengono proposti i cosiddetti “non richiesti”

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Le truffe sui contratti di gas e luce che sfruttano la guerra in Ucraina - brrfnc_f : RT @ilpost: Le truffe sui contratti di gas e luce che sfruttano la guerra in Ucraina - ilpost : Le truffe sui contratti di gas e luce che sfruttano la guerra in Ucraina - FortunatoBille : @FrancescoSaro Forse non sono bene informato, ma mi risulta che i prezzi unitari per i lavori del 110% fossero fiss… - MeridioNews : Truffe sui fondi Covid, 14 imprenditori indagati Soldi usati per avviare nuove ditte e pagare soci -