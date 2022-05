Lazio, tre partite per l’Europa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tre partite per chiudere al meglio la stagione. La Lazio vuole finire col botto che, in sostanza, vuol dire chiudere con una qualificazione in Europa. Meglio se Europa League. E il destino, in questo caso, è completamente nelle sue mani. Mancano tre giornate al gong finale, i biancocelesti sono quinti a pari merito con la Roma di Mourinho, e sopra le inseguitrici. Sarà una corsa aperta fino all’ultimo secondo. Non solo i giallorossi, domani impegnati in Conference League, anche le squadre di Italiano e Gasperini corrono per un posto al sole. Una, però, rimarrà fuori, non c’è spazio per tutte. La Lazio è padrona del proprio destino, a differenza delle altre costrette a vincere e a guardare i risultati delle concorrenti. Se la squadra di Sarri dovesse vincere le ultime tre gare restanti, con Sampdoria, Juventus e Verona, finirebbe al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) Treper chiudere al meglio la stagione. Lavuole finire col botto che, in sostanza, vuol dire chiudere con una qualificazione in Europa. Meglio se Europa League. E il destino, in questo caso, è completamente nelle sue mani. Mancano tre giornate al gong finale, i biancocelesti sono quinti a pari merito con la Roma di Mourinho, e sopra le inseguitrici. Sarà una corsa aperta fino all’ultimo secondo. Non solo i giallorossi, domani impegnati in Conference League, anche le squadre di Italiano e Gasperini corrono per un posto al sole. Una, però, rimarrà fuori, non c’è spazio per tutte. Laè padrona del proprio destino, a differenza delle altre costrette a vincere e a guardare i risultati delle concorrenti. Se la squadra di Sarri dovesse vincere le ultime tre gare restanti, con Sampdoria, Juventus e Verona, finirebbe al ...

Advertising

EnricoTurcato : +10 sulla Lazio e sulla Roma. La #Juventus si qualifica matematicamente con tre giornate di anticipo alla prossima… - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? Lo Spezia va avanti tre volte, la Lazio recupera. Poi, alla fine, Acerbi ci regala la vittoria!… - sportface2016 : Beffa atroce per lo #Spezia: tre volte in vantaggio con la #Lazio, poi sconfitto da un gol in fuorigioco - italiaserait : Lazio, tre partite per l’Europa - SuperflyVideo : @paintitblack01 @pistoligno_gol Abbiamo avuto negli ultimi tre anni tre allenatori che ripetevano tutti la stessa c… -