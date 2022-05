Juventus, Milan e Inter: tre innesti di mercato, due a parametro zero: i colpi che infiammano la corsa scudetto 2022/2023 (Di mercoledì 4 maggio 2022) La stagione è nella fase conclusiva, le squadre sono concentrate sul campo per raggiungere i migliori risultati. Le dirigenze iniziano a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. L’Inter è pienamente in lotta per la vittoria dello scudetto, nelle ultime tre giornate dovrà provare a recuperare due punti al Milan. E’ ai dettagli la trattativa per l’arrivo di Paulo Dybala. La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto dell’argentino, le motivazioni sono di tipo tecnico, economico e fisico. I nerazzurri hanno riallacciato i contatti e la parti si sono avvicinate tantissimo all’intesa. Con ogni probabilità, Dybala sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Il Milan risponde con Renato Sanches, è il calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) La stagione è nella fase conclusiva, le squadre sono concentrate sul campo per raggiungere i migliori risultati. Le dirigenze iniziano a muoversi sul fronte calciocon l’intenzione di rinforzare le rose a disposizione degli allenatori. L’è pienamente in lotta per la vittoria dello, nelle ultime tre giornate dovrà provare a recuperare due punti al. E’ ai dettagli la trattativa per l’arrivo di Paulo Dybala. Laha deciso di non rinnovare il contratto dell’argentino, le motivazioni sono di tipo tecnico, economico e fisico. I nerazzurri hanno riallacciato i contatti e la parti si sono avvicinate tantissimo all’intesa. Con ogni probabilità, Dybala sarà un nuovo calciatore dell’. Ilrisponde con Renato Sanches, è il calciatore ...

Advertising

sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - OptaPaolo : 3 - Il Bologna è rimasto imbattuto in un girone di ritorno di Serie A contro Juventus, Milan e Inter per la prima v… - gippu1 : Luciano #Spalletti diventa il terzo allenatore della storia della serie A a raggiungere 70 punti con tre squadre di… - CalcioWeb : #Juventus, #Inter e #Milan sono già scatenate sul fronte calciomercato: i colpi per la prossima stagione - infoitsport : Dalla Juventus al Milan, da Bremer all'ex capitano Bianchi: i messaggi social per il Grande Torino -