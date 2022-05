Il voto francese e la rielezione di Macron possono decidere il futuro dell’Europa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il conflitto russo-ucraino, rimasto sullo sfondo per buona parte della campagna elettorale francese, ha tuttavia permesso al Presidente Emmanuel Macron di riuscire a dare un forte valore simbolico alla sua rielezione, trasformando il voto in un referendum pro o contro l’Europa. La sua campagna elettorale, finanziata dalla élite massonica-giudaica americana e francese, ha offerto lo spunto al Presidente francese di riaffermare ancora una volta il suo europeismo, anzi, la natura protettiva dell’Unione, declinata nella difesa comune auspicata da molti Stati europei dopo l’aggressione di Putin all’Ucraina, nell’industria che accorcia le filiere strategiche, nell’agroalimentare è stato il vero asset strategico che ha portato alla sua rielezione. La sua République En ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il conflitto russo-ucraino, rimasto sullo sfondo per buona parte della campagna elettorale, ha tuttavia permesso al Presidente Emmanueldi riuscire a dare un forte valore simbolico alla sua, trasformando ilin un referendum pro o contro l’Europa. La sua campagna elettorale, finanziata dalla élite massonica-giudaica americana e, ha offerto lo spunto al Presidentedi riaffermare ancora una volta il suo europeismo, anzi, la natura protettiva dell’Unione, declinata nella difesa comune auspicata da molti Stati europei dopo l’aggressione di Putin all’Ucraina, nell’industria che accorcia le filiere strategiche, nell’agroalimentare è stato il vero asset strategico che ha portato alla sua. La sua République En ...

