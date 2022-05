Il presidente di Israele: «Da Lavrov bugie che sanno di antisemitismo». Mosca: «I loro mercenari combattono con Azov» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da Lavrov «bugie» che sanno di «antisemitismo». Questa la posizione del presidente di Israele Isaak Herzog su quanto detto dal ministro degli Esteri russo domenica su Rete 4 a proposito di Zelensky e degli ebrei che sarebbero i maggiori antisemiti. «Nella settimana in cui abbiamo ricordato il Giorno della Shoah, il ministro russo degli esteri Lavrov ha scelto di diffondere bugie, terribili bugie che sanno di antisemitismo», ha detto Herzog in un’intervista rilasciata ad Haaretz. «Non posso credere – ha aggiunto – che siano state pronunciate da un ministro russo. Mi hanno fatto arrabbiare e mi hanno provocato disgusto. Mi aspetto – ha sottolineato – che ritiri le sue parole e che chieda scusa». Ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da» chedi «». Questa la posizione deldiIsaak Herzog su quanto detto dal ministro degli Esteri russo domenica su Rete 4 a proposito di Zelensky e degli ebrei che sarebbero i maggiori antisemiti. «Nella settimana in cui abbiamo ricordato il Giorno della Shoah, il ministro russo degli esteriha scelto di diffondere, terribilichedi», ha detto Herzog in un’intervista rilasciata ad Haaretz. «Non posso credere – ha aggiunto – che siano state pronunciate da un ministro russo. Mi hanno fatto arrabbiare e mi hanno provocato disgusto. Mi aspetto – ha sottolineato – che ritiri le sue parole e che chieda scusa». Ma ...

