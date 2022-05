(Di mercoledì 4 maggio 2022) Nonostante i proclami propagandistici, l'esercito russo arranca anche nel, quasi impossibile da conquistare per la fatidica data del 9 maggio: ecco qual è l'attuale situazione descritta dal Dipartimento della Difesa Usa

"I progressi nel Donbass sono minimi": cosa succede ai russi "Continuiamo a vedere progressi minimi, nella migliore delle ipotesi, da parte dei russi nel Donbass", ha aggiunto il funzionario americano. "Non stanno facendo i progressi che avevano programmato di ...