Gli esami con cui le è stata diagnosticata l'insulino-resistenza sono nulli. «Speriamo di non avere nulla», ha confidato. (Di mercoledì 4 maggio 2022) Valentina Ferragni preoccupa i fan. La più piccola di casa Ferragni ha condiviso tra le stories di Instagram la notizia che deve sottoporsi a nuovi esami perché quelli con cui le è stata diagnosticata la insulino-resistenza – fatti l’anno scorso – sono fallati. Quindi, tutto da rifare. Ma senza perdere la speranza: «Speriamo di non avere nulla». Tutti i gioielli di Casa Ferragni guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Valentina Ferragni preoccupa i fan. La più piccola di casa Ferragni ha condiviso tra le stories di Instagram la notizia che deve sottoporsi a nuoviperché quelli con cui le èla– fatti l’anno scorso –fallati. Quindi, tutto da rifare. Ma senza perdere la speranza: «di non». Tutti i gioielli di Casa Ferragni guarda le foto Leggi anche ...

Advertising

GhazaGhibran : RT @PauDybala_JR: Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare,… - janjangvu : @HobiChuuya E GLI ESAMI? - henrikmfs : Io a volte mi domando a chi diano la l4urea in m3dicina, la mia dottoressa oltre a va bhe non volermi prescrivere g… - nicoletta_zeno : RT @MorningStarSGMK: @cavaliere_verde @ilReazionario Esistono gli esami prenatali apposta, non è che vai in clinica e dici 'Salve vorrei ab… - northpocho : @giupeppe_6 @lauioungg @elenaosss Ok gli esami universitari, ma la tesi di laurea? </3 -