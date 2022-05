Giorgia Surina, chi è l’ex conduttrice di MTV: dalla malattia alla relazione con un attore amatissimo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi appare sorridente e piena di energie Giorgia Surina, ma in passato ha dovuto affrontare alcuni momenti decisamente delicati. La conduttrice, per anni volto di MTV Italia, ha dovuto affrontare infatti alcune battaglie personali che l’hanno messa a dura prova. Dal matrimonio con un amato attore italiano alla scoperta della malattia: cosa sappiamo dell’amatissimo volto del piccolo schermo. Giorgia Surina, vita privata dell’ex conduttrice di MTV Italia La bellissima Giorgia Surina nasce a Milano nel 1975 da genitori italo-croati. Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione nella sua città natale ha esordio in tv, precisamente per il programma Casa J in ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi appare sorridente e piena di energie, ma in passato ha dovuto affrontare alcuni momenti decisamente delicati. La, per anni volto di MTV Italia, ha dovuto affrontare infatti alcune battaglie personali che l’hanno messa a dura prova. Dal matrimonio con un amatoitalianoscoperta della: cosa sappiamo dell’volto del piccolo schermo., vita privata deldi MTV Italia La bellissimanasce a Milano nel 1975 da genitori italo-croati. Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione nella sua città natale ha esordio in tv, precisamente per il programma Casa J in ...

