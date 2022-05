Giacomo Scattolon affila le unghie in vista del Targa Florio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Saranno affidate all’asfalto della, le ambizioni tricolori di. Il pilota pavese, portacolori di Aci Team Italia, sarà parte integrante del terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally, articolato in un confronto su centoventisei chilometri, distribuiti in dodici prove speciali. Un percorso, quello dell’alfiere della scuderia Movisport, condiviso con Erreffe Rally Team Source

Un po' più staccatie Giandomenico Basso , quest'ultimo attualmente quinto a 28 punti da Crugnola ed ultimo vincitore nell'albo d'oro della Targa. Targa Florio 2022, gli altri ......- CIRP PISANI GIANANDREA - CIAR SPARCO 2RM PORTA DAVIDE - CIAR SPARCO JUNIOR PROFETA ALESSIO - CIAR SPARCO/CIRP RUSCE ANTONIO - CIAR SPARCO/CIRP SANTERO STEFANO - CIAR SPARCO 2RM- ...Presenti alla Cursa anche Simone Miele, Antonio Rusce, Rudy Michelini, Giacomo, Scattolon, Tommaso Ciuffi, Stefano Albertini e Lucchesi Jr. Da segnalare inoltre la presenza in R5 dei padroni di casa ...Nella battaglia per le posizioni che contano proveranno ad inserirsi anche gli altri specialisti, focalizzati soprattutto sul CIR Promozione, come il pavese Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini su ...